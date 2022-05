Hoera! Het Flow Vakantieboek 2022 komt eraan!

Binnenkort is-ie er weer: het jaarlijkse Flow Vakantieboek. Het zit samen met een heleboel paper goodies in een grote envelop, en heeft als thema ‘een zomer voor jezelf’.

Waar we het op de redactie allemaal over eens waren, is dat af en toe alleen zijn in de zomer – een week, een dag, een uur – vaak zo veel kan opleveren. Rust in je hoofd, weer luisteren naar wat je zelf belangrijk vindt – soms kan juist je eigen stem op vakantie wat ondersneeuwen. En als je dat doet, tijd vrijmaken voor jezelf, ontstaat er ruimte voor nieuwe plannen, voor nieuwe dingen om te leren. Vandaar het thema voor het boek. Een zomer voor jezelf.

Het nieuwe Flow Vakantie staat vol lekkere leesverhalen die passen bij zo’n zomer voor jezelf: over jezelf beter leren kennen, over het verlangen naar een simpel leven, over de vrijheid in jezelf vinden, over nieuwe voornemens (hoe ze soms mislukken én hoe je ze in je leven kunt verweven) en over je eigen ritme vinden op vakantie.

Daarnaast stopten we de envelop natuurlijk vol zomerse paper goodies. En Yelena Bryksenkova, die vaker illustraties voor Flow maakt, illustreerde voor de mooiste plaatjes.

Het Flow Vakantieboek is vanaf 14 juni te koop.

In het Flow Vakantieboek vind je onder andere: