De zomer van reflectie: Irene over slow living

‘Door de gedwongen slow living kwam er pas tijd om de dingen te doen die ik eigenlijk al heel lang wilde doen,’ vertelt Flow’s Creative director Irene Smit in de nieuwe Flow 7.

Irene: “Hoe zomer hoe slomer, stond er een keer op een poster van Loesje. En zo is het. In de zomer kan ik zo genieten van sloomte. De dagen waarop het hele leven trager verloopt en er als vanzelf meer ruimte komt om te genieten van de simpele geluksmomenten die alles lichter maken. ’s Morgens maar één kledingstuk uit de kast hoeven trekken bijvoorbeeld. Een avondje in de tuin met een boek en een glas wijn. Een fietstochtje naar het strand aan het eind van de dag.

Ik hou zo van die dagen, de dagen waarop ik eindelijk in de zijn- in plaats van de doe-stand kom. Het mooie is dat er in de zijn-stand ruimte ontstaat voor reflectie. En daar heb ik dit jaar meer dan ooit behoefte aan. Want ik wil voelen. Voelen wat het afgelopen jaar me allemaal heeft gebracht. Wat ik heb geleerd. Wat dit zegt over mezelf. En ik wil nadenken over wat ik uit deze andere tijd mee ga nemen. Naar straks, als de zomer weer voorbij is en het leven steeds meer zijn gewone vorm zal aannemen. Ik denk dat ik niet de enige ben die daar tegenop ziet. Want terug naar het oude leven? Alsjeblieft niet.”

Het langzame leven

“Langzamerhand komen er deze zomer allerlei inzichten bovendrijven. Dat het langzame leven van de lockdowns eigenlijk best bij me past. En dat er, om niet te vervallen in mijn oude gedrag, een gedragsverandering nodig is die niet zo eenvoudig is.

Gedragspsycholoog Tanneke Meijers verwoordt het mooi in de nieuwe Flow 7: ‘We leven in een drukke maatschappij en hebben geen eindeloze stroom energie. Als we moe of druk zijn, gaan al die mooie voornemens als eerste de deur uit, want dat gedrag is nieuw en vergt meer energie.’

En ja, misschien zit daar de crux. Want vóór de pandemie was ik altijd zo hard aan het hollen dat alle mooie voornemens nooit voet aan de grond kregen. Door de gedwongen slow living kwam er pas tijd om de dingen te doen die ik eigenlijk al heel lang wilde doen: vaker wandelen, een studie doen, meer lezen.

Eén inzicht is dus al overduidelijk: ik heb meer sloomte nodig. Niet alleen in de zomer. Lanterfantmomenten. Dagen zonder plannen, waarin het leven me verrast. Willen we terug naar dat leven waarin je altijd aan moet staan? Laten we deze zomerdagen gebruiken om daarover na te denken. Want vandaag is traag, als jij dat wilt. En morgen ook.”

Tekst Irene Smit Fotografie Caroline Coehorst