Extra bij Flow 7: een puzzelboek met illustraties van Femme ter Haar

Even met niets anders bezig zijn dan letters, cijfers en de oplossing van een puzzel: ons helpt het tegen een (te) vol hoofd. We maakten ons eigen puzzelboek, met illustraties van Femme ter Haar.

Waarom puzzelboekjes er altijd zo saai uit moeten zien, hebben we nooit helemaal begrepen. Dus vroegen we illustrator Femme ter Haar − die op z’n tijd graag een sudoku oplost − tekeningen voor dit boek te maken.

Eerder lieten we bij Flow al legpuzzels maken van mooie illustraties, en het afgelopen jaar ontdekten we nóg een vorm van puzzelen: in een boekje. Sudoko’s, woordzoekers, zeeslag, een paardensprong of een koprol: er kwamen puzzelsoorten langs waar we nog nooit van hadden gehoord. Maar één ding klopte: doordat we bezig waren met het zoeken naar de oplossing, hadden we ook geen tijd om te piekeren. Of nou ja, soms dan, als een puzzel niet helemaal lukte.

Bekijk hier wat je nog meer allemaal in het nieuwe nummer kunt lezen.

Illustrator Femme ter Haar over hoe het nu écht met haar gaat.

Fotografie Rachel Vieth