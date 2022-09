Flow 8 ligt in de winkel!

De nieuwe Flow, nummer 8, ligt in de (online) winkels. Met op de cover een illustratie van Penelope Dullaghan. Deze keer vind je bij het nummer een invulschrift voor je favoriete boeken.

Je kunt het nieuwe nummer hier bestellen.

In Flow 8 vind je onder andere:

Bewust leven: wanneer is het goed genoeg?

8 uur slapen: geen must.

Verdwaal je mee? Rondtrekken in eigen land.

Extra: een invulschrift voor je favoriete boeken.

Boeken: ze staan schots en scheef in de kast, liggen op ons nachtkastje en in stapels naast de bank, en er zit er altijd een in onze tas. Boeken leren je iets over jezelf en zijn alleen al om die reden onmisbaar. In deze listicle kun je ze allemaal kwijt: je favoriete boeken in lijstjes – in allerlei soorten en maten.

Meer lezen

Fotografie Rachel Vieth Video Jana Kaminski