Boekennieuws van Flow: A Book That Loves You

Leuk (internationaal) nieuws: er komt een nieuw boek aan. A Book That Loves You. Een boek gevuld met verschillende verhalen over zelfcompassie, in combinatie met prachtige illustraties en goodies.

In samenwerking met de Amerikaanse uitgeverij Workman Publishing maakten we opnieuw een Engelstalig boek, A Book That Loves You: An Adventure in Self-Compassion. Het boek moedigt je aan om, met behulp van mindfulness en creativiteit, je gebreken te vieren en te omarmen en lief te zijn voor jezelf. Het is een liefdevolle reminder om niet bang te zijn om af en toe eens te struikelen.

Het boek is een prachtig cadeau voor jezelf of voor iemand om wie je geeft – een boek om door te bladeren en mee aan de slag te gaan.

Meer lezen?