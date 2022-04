Cadeautje: 4 boekenleggers om te downloaden en printen

Kassabonnetjes, losse briefjes, een oude ­envelop: allemaal bruikbaar als bladwijzer. Maar soms gaat er niets boven een echte boekenlegger.

Daarom kun je deze vier ­boekenleggers downloaden. Met illustraties van Yanii Putrii, van wie je ook illustraties in ons nieuwe themanummer tegenkomt.

Download ze hier of klik op de afbeelding hieronder. Gebruik het liefst wat steviger papier om te printen.

Wil je de achterkant bedrukt hebben met lijntjes papier? Download hier de achterzijde (of klik op de afbeelding hieronder) en print de boekenleggers dubbelzijdig voordat je ze uitknipt. De achterkant kun je gebruiken voor notities, inzichten of mooie zinnen uit het boek dat je aan het lezen bent.

Flow 4: ons themanummer over de liefde

Soms bedenken we iets voor Flow, en loopt het toch net anders. Deze boekenleggers hadden we in Flow 4 willen stoppen, maar we veranderden onze plannen voor de papier goodies: het werd een liefdeswerkboek met als extra twee timeline uitklapposters. Je vindt ze in bij nieuwste themanummer Let your love flow, dat vanaf donderdag 28 april in de winkel ligt.

Illustraties Yanii Putrii