Voor tijdens de feestdagen: deze kleurrijke puzzels van Flow

Puzzelen is een ontspannende bezigheid. Het geeft uren vermaak in huis nu het buiten koud is en we meer binnen zitten. Deze kleurrijke puzzels van Flow met illustraties zijn leuk tijdens de feestdagen en in de kerstvakantie.

Tijdens de feestdagen is het lekker om even offline te zijn. Er is meer tijd en rust om te puzzelen. De een legt graag elke dag een klein stukje, de ander maakt een puzzel in één keer af. Puzzelen is zowel een leuke bezigheid om alleen te doen of samen met iemand.

Kleurrijke puzzels

De Flow puzzels zijn gemaakt door illustratoren die je vaker in Flow bent tegen gekomen. De kleurrijke illustraties hebben ieder een eigen sfeer. Van huiselijk tot exotische landen en wilde dromen. Buiten mag het dan grijs zijn, maar op de tafel ligt het vol met kleurrijke puzzelstukjes.

‘Hooray For Today’ is geïllustreerd door Louise Lockhart en je krijgt een gratis postertje.

De puzzel ‘Go with the Slow’ is geïllustreerd door Francesca Iannaconne en je krijgt een gratis postertje.

Met de illustratie op de puzzel ‘Free to just be’ haalt de Nederlands-­Egyptische Roeqiya herinneringen op aan de straten in Caïro uit haar jeugd.

De puzzel ‘Dare to dream’ is een ode aan de kracht van verbeelding. Illustrator Sarah: “door te dagdromen kom je op elke plek die je voor je ziet. In onze hoofden zijn we vrij.”

Alle Flow puzzels hebben 1.000 stukjes en geven enkele uren puzzelplezier. De puzzels zijn online te bestellen.

Meer puzzelen: