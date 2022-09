Heb jij ze al gespot? De Flow Scheurkalender én Agenda voor 2023 liggen in de winkel!

Heb jij ze al in de winkel gespot? De Flow Scheurkalender en Flow Agenda voor 2023 liggen er. Met prachtige illustraties van Keely Reyes.

Alvast je agenda vullen met verjaardagen en dingen om naar uit te kijken, en plannen maken voor het nieuwe jaar: zelf vinden we het zo fijn, en zeker op papier. We zijn dan ook blij dat ze er weer zijn, de nieuwe Flow Agenda en Flow Scheurkalender voor 2023.

Flow Scheurkalender 2023

Voor de kalender verzamelden we 365 tips over rust en reflectie. Om elke dag een moment stil te staan. Bij jezelf, bij de mensen om je heen en bij de wereld waarin je leeft. Want die kan dan wel onzeker en hectisch zijn, met een dagelijkse dosis rust en reflectie vind je daarin zeker je weg.

Flow Agenda 2023

De agenda van 2023 is naast agenda ook een notebook. Op de linkerpagina van de agenda staat de weekindeling en op rechts is er ruimte voor notities. Achterin vind je extra schrijfruimte en als extra’s maakten we ansichtkaarten, stickers en een notebook. Geïllustreerd door Keely Reyes.

