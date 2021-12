Hoera! Flow 10 is er!

De nieuwe Flow, nummer 10, ligt in de (online) winkels. Met op de cover een analoge foto van Tina Sosna en een quote van schrijver Maya Angelou. Met als extra: twee paper goodies voor het nieuwe jaar.

Tina schoot deze foto op een zonnige lentedag vanaf een brug in het bos. Wat je precies op deze foto ziet, vertelt Tina in dit interview. Ze praat over analoge fotografie, omgaan met tegenslagen en de schoonheid van simpele dingen.

In Flow 10-2021 lees je onder andere over:

Opgewekt blijven bij tegenslagen: hoe doe je dat?

Winterwandelen (en de voldoening erna).

Gewoontes afleren: het is niet makkelijk maar kán wel.

Liesbeth zoekt een hobby: koken.

Het imposter syndroom: waarom hebben we de neiging ons succes te bagatelliseren?

Extra: een jaarplanner en plaatjesvellen voor je jaarplanner

Al jaren zit er bij het laatste nummer van het jaar een kalender voor het nieuwe jaar. Dit jaar maakten we een ‘anders dan anders’- kalender; deze jaarplanner kun je helemaal zelf personaliseren met de plaatjesvellen die erbij zitten. Welk beeld je bij welke maand plakt, is aan jou. Zo ben je even creatief bezig én heb je daarna een handige, zelfgemaakte kalender voor al je plannen en ideeën.

Fotografie Rachel Vieth & BeetjeHome