Hoera! Het Flow Paper Book for Travel Lovers is er

Het Flow Paper Book for Travel Lovers ligt nu in de (online) winkels. Een ode aan alle mooie plekken op de wereld.

Het Flow Paper Book for Travel Lovers is een boek met meer dan 125 pagina’s vol paper goodies. Het is verdeeld in vijf hoofdstukken, elk met werk van een andere illustrator:

Departure van Anna Boulogne, met bedankbriefjes voor de kattenoppas.

City & culture van Auracherrybag, met een zelf te vouwen boekje om je favoriete musea, cafés en pleinen in op te schrijven.

Sun & sea van Laura Page, met papier dat je kunt omvouwen tot een waaier.

Nature & hiking van Lotte Dirks, met uitnodigingen om mensen mee aan het wandelen te krijgen.

En ten slotte Home sweet home van Virginie Cognet, met cadeaulabels om aan je meegebrachte souvenirs te hangen.

In het boek vind je onder andere:

Pakpapier

Postkaarten

Labels

Posters

Stickers

Boekenleggers

Een slinger in de vorm van een kabelbaan

Je kunt de special hier bestellen. Goede reis en kom veilig weer thuis.

Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 4 april 2023