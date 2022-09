Krijg alvast een sneak peek van Flow 8

Flow 8 ligt over een paar weken in de winkel, maar managing editor Maaike deelt alvast een sneak peek van het nieuwe nummer.

We hopen dat Flow een gids is die je een beetje richting geeft in het leven, duiding, advies. Best lastig soms, want hoe leef je nou eigenlijk goed? Neem je wel of geen Uber, eet je wel of geen vlees, stap je wel of niet in het vliegtuig? Daar schreven we dus een verhaal over voor het komend nummer. Wie er na het lezen nog van wakker ligt, kan meteen doorbladeren naar de nieuwste slaapinzichten van de wereldberoemde slaapcoach Nick Littlehales, die het gelukkig niet zo op heeft met de ‘acht uur slaap’-regel. Hij pleit meer voor rustmomenten door de dag heen.

Verder het heilzame van een meerdaagse trektocht in eigen land – want nee, daar hoef je heus niet voor naar Wales. En een aanstekelijk verhaal over alsnog muziek leren maken op zekere leeftijd (laat die trompet maar horen). Ook hebben we een interview met schrijfkanon Jennifer Egan en een minicollege van Chanel Lodik over hoe je actief bijdraagt aan een inclusieve samenleving. Daarbovenop natuurlijk veel creativiteit, zoals je van ons gewend bent, met bijzondere beeldreportages van kunstenaars en illustratoren.

Verder onder meer:

Een kleurig Zweeds interieur vol vondsten

Hoe haal je de avonturier in jezelf naar boven?

Actrice Meral Polat over de boeken die voor haar belangrijk zijn

Recept voor Surinaamse zuurkool

Extra: Listicles notebooks: je boeken in lijstjes

Flow 8 verschijnt 21 september in de winkels.

Tekst Maaike Beekers Fotografie Andreas Kretschmer/Unsplash.com