Binnenkort in de winkel: Tina ♥ Flow boek

We zeggen het niet vaak op deze manier, maar we hebben supercool nieuws: binnenkort is er een Tina ♥ Flow boek!

Onze collega’s van Tina maakten een boek met de mooiste dingen uit Flow. Houdt jouw dochter, nichtje of buurmeisje net zo van papier als wij? Dan is dit boek leuk om cadeau te geven. Met de paper goodies en knutsel­ideeën kan ze meteen aan de slag. Want iedereen kan creatief zijn, en het resultaat doet er niet toe. Veel is er niet voor nodig: alleen wat spullen uit een la.

In het boek zit onder meer:

DIY: vlinderpotloden

Wildplakplaatjes

Creatieve quizzen

Tekenpagina’s en schrijf­opdrachten (zoals elfjes en een brief aan jezelf)

Strips

Printjes en knipplaatjes

Tips om op gang te komen

En nog veel meer om creatief te lanterfanten!

Het Tina ♥ Flow boek ligt vanaf 27 september in de winkel en kost € 5,99. Binnenkort vertellen we er meer over en delen we een sneak peek in een filmpje. Kijk ook op Tina.nl.