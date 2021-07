Flow’s Caroline over de verhalen in de Flow Vakantiebox 2021

Wat het toeval je brengt, dat is het thema van onze nieuwe Flow Vakantiebox. Coördinator Caroline Buijs vertelt over de samenstelling van de verhalen in het vakantieboek.

Caroline: “Een uitgebreid briefje schrijven voor de kattenoppas, mijn stapel vakantieleesboeken heel zorgvuldig samenstellen (die eruit, die erin), alvast een paar mooie wandelroutes printen, een lijstje maken met de leukste dorpjes in de buurt: ik geloof dat ik weinig aan het toeval overlaat voordat ik op vakantie ga. Of dat nu dichtbij is of ver weg.

Maar – grappig hoe dat werkt – eenmaal op vakantie merk ik dat het des te fijner is om het toeval een beetje toe te laten. Dan belanden die wandelroutes in de papierbak omdat ik liever ging zwemmen. Blijkt het dorpje dat op de kaart nauwelijks te zien was verrassend genoeg de leukste. En merk ik dat juist al die onverwachte wendingen zorgen voor een fris en leeggewaaid hoofd.”

Vakantieherinneringen

“Afgelopen jaar bladerde ik vaker dan anders door mijn volgeplakte vakantiedagboekjes. Op zoek naar dat vakantiegevoel, nu die echte reizen even moesten wachten. Een beetje teren op deze herinneringen: het hielp.

Wat een mazzel dat we samenwerken met zo veel journalisten en schrijvers die ook een hoofd hebben vol vakantieherinneringen. We vroegen ze voor dit Flow Vakantieboek waar of wat het toeval hun bracht. Het leverde een bonte verzameling van prachtige verhalen op.

Een beetje kijken hoe het loopt, zonder lijstjes en plannen die we in het gewone leven al zo vaak maken: misschien is dat wel pas echt vakantie. Namens het Flow-team wens ik je een heel fijne zomer – met wat meer leven op de bonnefooi, thuis of op vakantie.”

De Flow Vakantiebox is te koop in de winkel en in onze online shop.

Hier lees je wat er allemaal in de nieuwe Flow Vakantiebox 2021 zit.

In onze webshop kun je nog veel meer edities bestellen, waaronder de laatst verschenen Flow.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Rachel Vieth