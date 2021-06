Flow’s Jolanda over het maken van Flow 5

Flow 5 is vanaf vandaag te bestellen in onze webshop. Managing editor Jolanda Dreijklufft vertelt ons over het nieuwe nummer en de fijne extra’s.

Jolanda: “Iedere dinsdagochtend komen we, de tekst- en beeldmensen van Flow, samen. Voorlopig nog online, maar toch, we teren er allemaal een beetje op. We zien elkaars inmiddels overbekende thuiswerkplekken, praten bij over en gelukkig toch niet in quarantaine hoeven, katten die ziek waren en weer opknappen, de serie Behind her eyes die we allemaal moeten kijken en de beste brillen om op beeldschermen te lezen.

En dan ter zake: artdirector Karin neemt ons mee langs de pagina’s die in de maak zijn. Alles waar we ieder voor zich aan hebben gewerkt komt samen. We ontdekken dat de illustraties die bij een stuk bedacht waren nog mooier uitpakken dan we ons voorstelden, we zien dat een kop grappig aansluit bij het beeld van een verhaal en we bespreken hoe we lastige pagina’s kunnen oplossen.

Die prachtige beeldreportage met olie-verfportretten gaan we een pagina uitbreiden en we kiezen sfeervolle zwart-wit foto’s voor de tabbladen met summer of love-achtig thema, want daar hebben we nu al zin in. Lang verhaal kort: we kunnen ook zelf niet wachten om het nieuwe nummer door te bladeren.”

Je vindt Flow 5 in jouw lokale boekhandel, in de supermarkt en in onze webshop.

Met onder meer verhalen over dealen met verharding op social media, schilderen op nummer en een nieuwe versie van jezelf ontdekken.

De extra’s: een (poster)kleurboek vol werk van Flow-illustratoren en laptopstickers, met illustraties van Queenbe Monyei.

Tekst Jolanda Dreijklufft Illustratie Hadas Hayun