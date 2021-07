Flow’s Jolanda over het maken van Flow 6

Flow 6 is vanaf vandaag te bestellen in onze webshop. Managing editor Jolanda Dreijklufft vertelt ons over het nieuwe nummer en de fijne extra’s.

Jolanda: “Op de fiets langs de bollenvelden, een tramrit door een onbekend stukje Amsterdam, een urenlange wandeling in de duinen (brood mee!): ik ben al tijden blij met weinig. Tegelijkertijd staat de fantasie niet stil. Vaker dan voorheen kijk ik vakantiefoto’s terug – en waan ik me even in Parijs, Zuid-Europa of Azië.

En toen ik laatst de mooie, ontroerende film Il postino weer eens keek, was het alsof ik erbij was, op dat piepkleine eilandje in die azuurblauwe Italiaanse zee. Of het lukt de komende tijd dit soort plekken te bezoeken, het blijft onzeker.

Voor Flow 6 kozen we daarom voor verhalen en beelden die doen denken aan zomerse dagen, plannen maken, erop uitgaan. Japan, Marokko en het Italië van Sophia Loren komen onder meer voorbij. Om te dromen en je te verheugen.

Ook staat in dit nummer een interview van journalist Clementine van Wijngaarden met zangeres Anneke van Giersbergen. Over haar jeugd, de liefde, loslaten en ouder worden. Het is eerlijk, kwetsbaar en stoer, eigenlijk precies zoals Annekes muziek. Tip: ga die vooral eens gaan luisteren, een grijze dag wordt er echt beter van. En in Flow 6 lees je het verhaal erachter.”

Je vindt Flow 6-2021 in jouw lokale boekhandel, in de supermarkt en in onze webshop.

Met verder onder meer: ode aan de dingen die voorbijgaan, een wildebloementuin aanleggen en op zoek naar innerlijke vrijheid.

Extra: een posterboek van Frida Kahlo door de ogen van verschillende illustratoren.

Flow stelde een playlist van Annekes muziek samen.

Tekst Jolanda Dreijklufft Fotografie Hedwig Wiebes