Flow’s Jolanda over het maken van Flow 7

Flow 7 ligt vanaf vandaag in de winkel. Managing editor Jolanda Dreijklufft vertelt ons over het nieuwe nummer en de fijne extra’s.

Jolanda: “Als de verhalen voor een nieuwe Flow mijn mailbox binnenstromen, prik ik een leesmoment. Natuurlijk weet ik wat er komt, maar toch word ik altijd verrast. Door een wijze nieuwe denker, door het weer zo goed beschouwde zinnetje van Aaf, door de verhalen achter woningen of beeldreportages, door interviews die intrigeren – bijvoorbeeld omdat mensen hun hele leven over een andere boeg gooiden. En door inzichten die prikkelen.

Zo schreef Alice van Essen voor Flow 7 over de kracht van geven; dat we dit allemaal op onze eigen manier kunnen doen. Psychiater Dirk De Wachter stelt dat ‘zorgzaam met elkaar omgaan’ de essentie van geven is. Dat zit ’m volgens hem in de kleine dingen als geduldig luisteren, voor iemand iets van een hoogschap pakken in de supermarkt of vaker iets aardigs zeggen. “Heel normale dingen die we in

de hectiek van het dagelijks leven nog weleens vergeten.” En zo is het.

Het raakt aan mijn eigen besluit om te stoppen bij Flow en de mensen dicht om me heen wat meer te gaan geven. Daarom is dit mijn laatste vooruitblik. Ook ik laat me voortaan verrassen als de nieuwe Flow op de mat valt!”

Je vindt Flow 7-2021 in jouw lokale boekhandel, in de supermarkt en in onze webshop.

Met onder meer: verwachten we te veel van de liefde? Misschien is het tijd voor een wat nuchterder kijk. Plus: wat kun je met yoga nidra, het leven van Joni Mitchell, en geven zonder dat je er wat voor terug verwacht.

Papieren extra’s: anti-pieker-puzzelboek en Sticky notes.

Flow stelde een playlist van Joni’s muziek samen.

Tekst Jolanda Dreijklufft Illustratie Lotte Dirks