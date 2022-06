Hoe vieren onze Party Lovers illustratoren zelf het liefst een feestje? #3: Hadas Hayun

In deze serie vragen we de zes illustratoren uit het nieuwe Flow Paper Book for Party Lovers: hoe ga je te werk? Wat maakte je voor het boek? En natuurlijk: hoe vier je zelf het liefst een feestje? Deze keer: Hadas Hayun uit Givatayim, Israël.

Wat is jouw favoriete manier van een feestje vieren? Buiten of binnen? Met een paar vrienden of een grotere groep? Spontaan of tot in de puntjes geregeld? De zes illustratoren die allerlei moois voor ons nieuwste boek aanleverden, dachten daar allemaal verschillend over. Voor de een is een huisfeest met een paar vrienden favoriet, de ander kiest voor een picknick in de natuur.

Hadas, wat maakte je voor het Paper Book for Party Lovers?

“Ik illustreerde een tweepersoons picknickfeestje. In mijn ogen is dat een van de beste feestjes.”

Hoe ga je te werk?

“Voor de illustraties in het boek gebruikte ik inkt en gouache, met wat digitale nabewerking. Ter inspiratie bekeek ik foto’s die ik twee jaar geleden aan het meer in Berlijn nam. Er waren veel kleine groepjes aan het picknicken en mini-feestjes aan het houden. Ik wist dat ik dit ooit wilde gebruiken in een illustratie. Ik ontwerp ook prints en patronen en werk het liefst met ecoline en gouache. Wanneer ik meer tijd heb, houd ik van borduren of probeer ik ander handwerk uit.”

Hoe vier je zelf het liefst een feestje?

“Met veel bloemen, goede muziek en lekkere cocktails.”

Over het nieuwe Flow Paper Book for Party Lovers

Er is weer een nieuwe editie van het Flow Book for Paper Lovers. Deze keer in het teken van feest: het Flow Paper Book for Party Lovers.

Voor deze editie bedachten we zes feestthema’s: Birthday party, Eighties party, Picknick party, Cocktail party, Glamour party en Animal party – en we maakten er sprankelende paper goodies bij. Want één ding weten we zeker: er is altijd een reden voor een (mini-)feestje.

Interview Caroline Buijs Fotografie Hadas: Genady Shkolinik