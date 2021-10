De nieuwe Flow Scheurkalender is er

Hoera, het is zo ver! De Flow Scheurkalender ligt in de (online) winkels. Met illustraties van Maggie Stephenson.

We verzamelden 365 inzichten, quotes, tips, levenslessen en andere inspirerende woorden die je een beetje op weg helpen. Van praktische tips uit de mindfulness tot een mooie zin die we hoorden in een podcast, maar ook reflectievragen om jezelf te stellen en inzichten van psychologen, filosofen en ervaringsdeskundigen.

De kalender is geïllustreerd door Maggie Stephenson. Een Poolse en Duitse illustrator die op dit moment in Jacksonville, Florida woont. Haar werk is, zoals ze zelf schrijft, beïnvloed door haar Europese opvoeding en reizen, en combineert rijke texturen, levendige kleuren en vormenspel. Dat is zeker terug te zien in de scheurkalender én agenda.

Journalist Rachel Lancashire over het maken van de kalender

Journalist Rachel Lancashire verzamelde de 365 tips, quotes en inzichten voor de Scheurkalender: “Ik vroeg mijn collega’s om hun eigen mooiste en beste inzichten. Dat hulplijntje uitgooien bleek een gouden greep. Er landden een heleboel bruikbare dingen op mijn bureau – en dat gaf me bovendien weer nieuwe ideeën en aanknopings­punten. Zo vond ik ook mijn favoriete quote uit de kalender: ‘We’re all just ­walking each other home’. Dat is maar weer eens gebleken.”

Fotografie Rachel Vieth