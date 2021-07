Hoera! Flow 6 is er!

Ons nieuwste nummer, Flow 6, ligt in de winkel. Met op de cover een kleurrijke illustratie van een zomers Santorini, gemaakt door Rhi James.

De wereld gaat steeds iets verder open. Dit nummer staat in het teken van omgaan met die nieuwe vrijheid. Wat doen we nu er weer zo veel keuzes zijn?

De illustratie op de cover is gemaakt door Rhi James. We schreven al eerder over haar werk en de illustratie van de cover.

In Flow 6-2021 vind je onder andere:

Kijken, ruiken en plukken: wilde bloemen in de tuin of op je balkon.

Journalist Annemiek Leclaire gaat op zoek naar ‘de vrijheid in jezelf’.

Een beeldreportage van de Franse Sandrine Kerfante over tweelingen.

Schuilt er ook niet iets moois in dingen van korte duur? Journalist Olivia Gagan gaat op zoek.

Extra: posterboek Frida Kahlo en een gedicht van Lieke Marsman

Frida Kahlo blijft ons inspireren. In dit posterboek staan twaalf Frida-portretten gemaakt door verschillende illustratoren.

Daarnaast vind je het gedicht De overkant van de canyon van Dichter des Vaderlands Lieke Marsman op mooi dun papier.

Video Jana Kaminski