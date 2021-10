Hoera! Flow 9 is er!

Flow 9 ligt in de winkel. In dit themanummer draait het om: leven in een nieuwe tijd.

Twee keer per jaar maken we bij Flow een anders-dan-anders-nummer met meer pagina’s, een andere indeling en minder papiersoorten. Deze keer is het thema ‘leven in een nieuwe tijd’. Want niet alleen de wereld verandert erg snel, ook in onszelf is iets veranderd: we hebben ontdekt hoe het leven is als er minder prikkels zijn, als er minder kan. Wat wil je daarvan vasthouden in de toekomst en welke andere keuzes maken we?

Op de cover vind je een illustratie van Caroline Morin. Caroline maakte de illustratie als eerbetoon aan de werken van haar oma, die vroeger met olieverf stillevens maakte. Ze vertelt over haar werk, loslaten, onverwachte eindresultaten en meer in dit interview.

In dit themanummer over leven in een nieuwe tijd lees je onder andere:

Zonder hokjes naar de liefde kijken.

De opkomst van spoken word.

Wat is er nodig voor een betere samenleving?

De nachttrein is terug, met nieuwe bestemmingen.

Klimaatstress? Dit kun je doen.

Extra: gedichtenbundel en quote-posters

Bij Flow 9 krijg je als extra een gedichtenbundel met spoken word gedichten van Babs Gons en Naomi Grant. Omdat je spoken word poëzie eigenlijk moet zien én horen vind je op ons blog meer poëzie die raakt.

Als reminder om nieuwe dingen wat meer toe te laten in ons leven, illustreerde Amerikaanse Keely Reyesde twee quote-posters voor in deze Flow. Omdat verandering de poorten opent naar nieuwe mensen, situaties en ontwikkelingen.

Je vindt Flow 9 in de lokale boekhandel, bij de supermarkt en in onze webshop.

Fotografie Rachel Vieth