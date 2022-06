Krijg alvast een sneak peek van Flow 6

Flow 6 ligt over een aantal weken pas in de winkel, maar managing editor Maaike deelt alvast een sneak peek van het nieuwe nummer.

Hopelijk neem je Flow 6 buiten door. In een hangmat, bungelend tussen twee bomen. Of liggend in de zon in het gras. Want zomer en lezen blijven twee dingen die fijn matchen. En hoewel het niet met opzet was, blijken boeken en lezen wel een rode draad te zijn.

Neem het verhaal over de Living Library, een Deens concept dat is bedoeld om vooroordelen de wereld uit te helpen. Journalist Marijke de Vries leende in plaats van een boek eens een mens, iemand met wie ze normaal gesproken niet zo snel in gesprek zou raken – in dit geval een slachtoffer van huiselijk geweld.

Ook laten we het werk zien van kunstenaar Danielle Kwaaitaal, die bloemen onder water fotografeerde voor haar boek Florilegium. We opperen een zomerse spinaziesoep van Donna Hay, uit haar laatste kookboek One pan perfect. En dan is er nog het interview van Bas Maliepaard met schrijver Raoul de Jong, die succes oogstte met Jaguarman, zijn veelge­prezen boek over Suriname en zijn voorouders. Raoul geeft de boeken prijs die iets voor hem betekend hebben. En vertelt hoe hij als kind zat te lezen in een linnenkast, ook een idee!

Verder onder meer: De waarde van het niet-weten

Interview met actrice en columnist Joy Delima

Het leven van Vivienne Westwood

Waarom we ons niet meer kunnen concentreren

Flow 6 verschijnt 6 juli in de winkels.

Meer lezen?

Tekst Maaike Beekers