Neem een kijkje achter de schermen bij Flow 6

Het nieuwe nummer, Flow 6, ligt in de winkels. We nemen je mee achter de schermen. Illustrator Femme ter Haar vertelt over haar verhuizing naar Noorwegen en journalist Liddie Austin vertelt over het levensverhaal dat ze schreef over Vivienne Westwood.

Op de laatste pagina van deze Flow vind je de nieuwe rubriek Femme i Norge. Hierin schrijft en tekent Femme ter Haar over haar nieuwe leven na de verhuizing naar Noorwegen. “Als freelance ­illustrator werkte ik altijd al deels ­vanuit huis en door de ­pandemie werd dat alleen maar meer. Mede daardoor begon het te kriebelen. Hoe zou het zijn om een tijdje vanuit het buitenland te werken?

Mijn vriend hakte de knoop voor me door: hij begon afgelopen zomer aan een master in de stad Bergen in Noorwegen. Ik was nog nooit in dat land geweest, maar het idee sprak me meteen aan. Bergen heeft eigenlijk alles: de gemakken van een grote stad met veel cultuur, maar ook zee en bergen binnen handbereik. Niet alles is zo hutjemutje als in Nederland. Als Europeaan heb ik de luxe dat het makkelijk is om mijn spullen te pakken en ergens anders te gaan wonen. Daar zou ik graag meer gebruik van willen maken. Bergen is nu een mooie eerste stop.”

Mindfulness voor artiesten

Op pagina 62 kun je de vijf inzichten van singer-songwriter Sabrina Starke lezen. Behalve dat ze mooie muziek maakt, richt ze zich ook op de geestelijke gezondheid van muzikanten. Ze ontwikkelde een speciaal mindfulnessprogramma. Sabrina: “De focus ligt bij muzikanten vaak op presteren en pieken, en dat zorgt nog weleens voor disbalans tussen hun persoonlijke leven en carrière. Door gesprekken en opdrachten proberen we artiesten bewuster te maken van hun emoties en patronen.”

Vivienne Westwood rocks

Journalist Liddie Austin tekende het levensverhaal op van modeontwerper Vivienne Westwood (pagina 64). Liddie: “Hierin komt ook de lancering van haar parfum Let it Rock in 2007 ter sprake. Ik was een van de speciaal daarvoor naar Londen ingevlogen journalisten. Zo kan ik dus uit eigen ervaring vertellen hoe diep Viviennes ­activisme geworteld is: ze wilde toen niks over dat parfum kwijt (‘Saai!’), ze had het liever over de (belabberde) toestand van de wereld. De tekening van mijn zoon — destijds negen en zeer modeminded — nam ze heel enthousiast in ontvangst. Een paar weken later ontving hij per post een persoonlijk bedankje. Ja, Vivienne Westwood rocks!”

