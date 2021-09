Nieuw: de Klein Geluk Box van Flow ligt bijna in de winkel

Hoera, het is bijna zo ver! De Klein Geluk Box van Flow ligt over een tijdje in de (online) winkels. Vol met verhalen en heel veel mooie extra’s.

Zien wat er al is, is het thema van de Klein Geluk Box. Want – zo leerden we zelf – als het je lukt de mooie dingen te blijven zien, ervaar je meer veerkracht en lukt het beter om met tegenslagen om te gaan. Als je weggetjes in je hoofd weet te vinden om te zien wat er wel is, ziet het leven er anders uit. De nieuwe Flow Box zit vol met dit soort inzichten. Hij zou eigenlijk al in de winkel liggen, maar is wat vertraagd. Op onze website, socials en in de nieuwsbrief vertellen we het je zodra hij er is.

Je vindt in de box een magazine met allerlei verschillende verhalen. Dagelijks geluk volgens Aaf, samen wandelen levert een nieuwe kijk op vriendschap op, nietsdoen is geen luxe (al lijkt dat soms wel zo) en van modeltekenen ga je goed kijken. Ook vind je er een verhaal over zien wat er al is, het thema van deze klein geluk box. Dat kan namelijk best houvast geven in lastige tijden.

Het onderste uit de kan halen is niet altijd nodig, ontdekte Caroline Buijs met de jaren. Wie meer oog heeft voor klein geluk, merkt dat er leven er vol mee zit. Ze schreef een verhaal over het mooie van het alledaagse.

Goodies

Een Flow box is niet compleet zonder goodies. In deze Klein Geluk Box vind je onder andere kakkerlakjes met haiku’s, regenboog sticky notes, koffiebeker-stickers en nog veel meer om jezelf (maar ook een ander) te verrassen.

Flow’s Irene over de Klein Geluk Box.

Fotografie Rachel Vieth