Nieuwsbrieven, ja of nee? Dit vinden 3 Flow-makers ervan

De nieuwsbrief: hij roept niet bij iedereen vreugdevolle associaties op. Maar coördinator online Ilse Savenije laat in haar verhaal in Flow 7 zien dat het ook een mooi online mini-magazine kan zijn. Zijn deze makers van Flow blij met de nieuwsbrieven in hun inbox?

Illustrator Aniek Bartels maakte de beelden bij het ­openingsverhaal over de liefde in Flow 7:

“Ik heb een soort haat-liefdeverhouding met nieuwsbrieven. Tussen alle reclame, onbeantwoorde mails en moeilijke vragen in mijn inbox kan ik echt vrolijk worden van een fijne nieuwsbrief: eentje die mooi is vormgegeven, met vrolijke kleuren, veel plaatjes en weinig tekst zoals van Bobo Choses en Lunch Lady Mag. Maar schreeuwerige nieuwsbrieven waar de marketing­technieken van afdruipen of waar ik me nooit voor heb aangemeld, gaan direct mijn prullenbak in.

Zelf verstuur ik geen nieuwsbrief, daar kom ik helaas niet aan toe – het samenstellen ervan kost veel tijd en aandacht. Maar het is misschien toch wel een idee om er in de toekomst tijd voor vrij te maken, want een goede nieuwsbrief kan effectief zijn.”

Coördinerend eind­redacteur Marije van der Haar-­Peters:

“Toen ik twee jaar geleden veel kleiner ging wonen en aan het ontspullen was, had ik ook zin in een ­digitale grote schoonmaak. Ik meldde me af voor alle nieuwsbrieven die ik ontving – met het idee dat ik dan minder in de verleiding zou worden gebracht om toch weer nieuwe ­dingen te kopen.

­Inmiddels ­ontvang ik weer mondjesmaat nieuwsbrieven waarvan de inhoud me echt inspireert of aan het denken zet. Zoals Meer Meer van @merelwildschut of De Havermelkelite van journalist Jonas Kooyman, die elke twee weken zeven verhalen uit (inter)nationale media verzamelt om de tijdgeest beter te begrijpen. (En ja, sinds ik er de prijs van één havermelk-latte per maand voor betaal, lees ik meteen ook ­aandachtiger).

Ook fijn vind ik nieuwsbrieven over het goede leven: boeken (@boekencurator, @actafabulaest_, diverse boekwinkels), wijn (@leclubdesvins) en een langzame zondagochtend (@treesaccou).”

Stagiaire Rachel Vieth maakt onder meer de nieuwsbrieven van Flow:

“Ik zal het maar eerlijk zeggen: mijn mailbox is – qua reclame en nieuwsbrieven – een chaos. Ik meld me soms ongemerkt aan voor allerlei mails en nieuwsbrieven waar ik eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Afmelden, daar komt het dan op de een of andere manier niet van.

Tussen al die mailtjes zitten gelukkig wel een paar favorieten die ik (als enige) altijd open zoals Dille & Kamille en de Deense winkel Søstrene Grene. Onlangs heb ik me ook aangemeld voor de nieuwsbrief van Natuurhuisje. Gewoon om eens rond te kijken in fijne vakantiehuisjes.

Nu ik zelf de nieuwsbrieven voor Flow maak, heb ik geleerd ze meer te waarderen. Want soms zit er veel inspiratie in waar je echt iets aan kunt ­hebben. Misschien toch eens slim om mijn mailbox op te schonen en bewust te kijken naar nieuwsbrieven die ik wél elke week wil en ga openen.”

Het verhaal van Ilse over de comeback van de nieuwsbrief lees je in Flow 7-2021.

Illustratie Libby van der Ploeg