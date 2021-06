Nog even wachten en dan is de Flow Vakantiebox er!

De zomermaanden komen steeds dichterbij. Dat betekent ook dat de nieuwe Flow Vakantiebox met heel veel mooie extra’s over een tijdje in de (online) winkels ligt.

Wat het toeval je brengt, is het thema van onze nieuwe Vakantiebox.

In de box zit een extra dik boek met verhalen over spontaniteit – thuis en op reis – en hoe dat het leven fris houdt, de voordelen van een tijdelijke vriendschap, blijmaakhuizen vol bloemen, de liefde voor het lot, een graphic verhaal over hoe je de beste plekken vindt op de bonnefooi, plus veel wandel- en fietsroutes en lees-podcast- en museumtips.

Een Flow-box is natuurlijk niet compleet zonder goodies. In de box vind je onder meer een notebook, polaroidkaartjes, stickers en een toevallige-dingen-doen afvinkkaart.

Bekijk hier alvast een sneak peek van de nieuwe zomerbox.

De box komt net iets later

De Flow Vakantiebox zou verschijnen op 15 juni, maar is helaas vertraagd en verschijnt waarschijnlijk in de week van 28 juni. We houden je online op de hoogte en via onze nieuwsbrief.

Fotografie Rachel Vieth Video Jana Kaminski