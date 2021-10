Nog heel even wachten en dan is hij er: het nieuwe Book for Paper Lovers 9

Hoera, het is bijna zo ver! Het nieuwe Flow Book for Paper Lovers 9 ligt bijna in de (online) winkels. Een boek vol dromerige foto’s, paper goodies en borduurwerken.

Papier biedt troost, brengt verbinding en vermaak, en werkt rustgevend. En binnenkort is er een nieuw Book for Paper Lovers, vol verse en knisperende blaadjes, klaar om gebruikt te worden. Illustrator Deborah van der Schaaf bewerkte de dromerige foto’s van fotograaf Danique van Kesteren en borduurde de mooiste bloemen en figuren. Ontwerper Elizabeth Olwen tekende frisse bloemdessins en illustrator Alja Horvat maakte subtiele lijntekeningen.

Deze nieuwe editie zou rond 22 oktober verschijnen, maar is wat vertraagd. Dit soort vertragingen hebben helaas te maken met wereldwijde distributieproblemen. We hopen op je begrip en geduld. We verwachten dat de special begin november in jouw bus ligt. Op ons blog, in de nieuwsbrief en op Facebook en Instagram houden we je op de hoogte.

Ook deze editie zit weer vol met paper goodies:

Briefpapier

Kaartjes

Posters

Stickers

Cadeaulabels

Pakpapier

Plus: een kattenhuis van Mikodesign, kaarten met kleine gaatjes waar het licht doorheen schijnt en een pop-upplantje voor op je bureau.

Book for Paper Lovers 9

Het Book for Paper Lovers is een boek met meer dan 300 pagina’s vol paper goodies. Een kleurrijk cadeau aan jezelf of iemand anders, om lekker aan de slag te gaan met knippen, inpakken, craften en plakken. Elk boek heeft weer een ander thema.

Op onze website, socials en in de nieuwsbrief vertellen we het je zodra hij er is. We verwachten dat het Book for Paper Lovers 9 er begin november zal zijn.

Coverfoto Danique van Kesteren Borduurwerk Deborah van der Schaaf