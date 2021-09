Nog heel even wachten en dan zijn ze er: de Flow Scheurkalender én Agenda

Hoera, het is bijna zo ver! De Flow Scheurkalender én de Agenda liggen bijna in de (online) winkels. Met illustraties van Maggie Stephenson.

Plannen maken voor een vers jaar, dat doen we het liefst op papier. Daarom maakten we deze agenda en scheurkalender vol tips, quotes en inzichten rond de vraag: kan het leven ook anders – minder volgens de geijkte paadjes?

Een kleine stap kan al een heel andere wending geven aan je leven. Voor de Flow Scheurkalender 2022 verzamelden we 365 inzichten, quotes, tips, levenslessen en andere inspirerende woorden die je een beetje op weg helpen. De Flow Agenda 2022 heeft z’n oude vertrouwde vorm: per week kun je er, behalve je afspraken, ook je to do-lijstjes en notities in kwijt. Achterin vind je weer veel paper goodies, zoals stickers, kaarten, enveloppen en een boekenlegger.

Liefde voor agenda’s

Online coördinator Ilse vertelt over haar liefde voor agenda’s: “Hoewel ik me vooral bezighoud met onze website, ben ik minstens zo dol op papier. Favoriet is de Flow Agenda, want een papieren agenda – met ruimte voor lijstjes en tekeningen – vind ik overzichtelijker én leuker dan een digitale. Al voordat het nieuwe jaar begint, staat ie vol plannen en ideeën. Al mijn agenda’s bewaar ik, het zijn verslagen van en herinneringen aan wat ik meegemaakt heb. Omdat ik deze editie mocht coördineren, voelt ie extra speciaal. O ja, de lijn- illustraties van Maggie Stephenson zijn prachtig.”

Op onze website, socials en in de nieuwsbrief vertellen we het je zodra hij er is. We verwachten dat ze er half oktober zijn.

Fotografie Rachel Vieth