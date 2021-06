Flow 5 is er!

Ons nieuwste nummer, Flow 5, ligt in de winkel. Met op de cover een bijzondere foto van Danique van Kesteren en een quote van Gloria Steinem.

Dit nummer staat in het teken van het omarmen van een nieuw begin. De wereld verandert continu, hoe kun je daarmee omgaan?

De coverfoto is gemaakt met een analoge camera, waar Danique van Kesteren vaker mee werkt. We spraken haar al eerder over het maken van deze foto.

Bestel het nummer hier.

In Flow 5-2021 vind je onder andere:

Journalist Brenda van Osch verdiepte zich in verwachtingen, de illusie van maakbaarheid, afscheid nemen en een nieuwe versie van jezelf ontdekken.

Hoe ga je om met extreme meningen en vergezocht nieuwnieuws op Twitter, Facebook en Instagram, vraagt journalist Doortje Smithuijsen zich af.

De Australische politicoloog en filosoof Roman Krznaric vertelt over vooruitdenken.

Geef je verlangens lucht: volgens journalist Annemiek Leclaire zouden we onze verlangens veel serieuzer mogen nemen. (Hier vind je alvast één manier om dat te doen.)

Liesbeth Rasker zoekt een hobby en probeert te schilderen op nummer.

Extra: laptopstickers en een posterkleurboek

Het (poster)kleurboek dat los bij deze Flow zit, staat vol werk van Flow-illustratoren: met onder meer inspirerende quotes, bloemenpatronen en inkijkjes in keukens en kamers vol planten. Vaak zorgt kleuren voor een wat leger en kalmer hoofd.

Daarnaast vind je in Flow 5 laptopstickers, met illustraties van Queenbe Monyei, voor een dagelijkse shot (vrouwen)power en veel vrolijkheid.

Je vindt het nummer in jouw lokale boekhandel, in de supermarkt en in onze webshop.

Video Jana Kaminski