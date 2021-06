Vormgever Hinke over de Flow Vakantiebox 2021

Wat het toeval je brengt, dat is het thema van onze nieuwe Flow Vakantiebox. Hinke Weikamp vertelt over het vormgeven van alle pagina’s en paper goodies.

Hinke: “In de box zitten weer veel fijne extra’s. Het was bijvoorbeeld erg leuk om alle patronen te maken voor het inpakpapier. Daar kan ik, samen met het masking tape, weer cadeautjes mee inpakken. En de polaroids die er ook bij zitten, krijgen zeker een plek op de muur naast mijn werktafel.

De illustraties in het vakantieboek zijn van Claire van Heukelom. Ze maakt heel interessante composities en haar kleurcombinaties zijn prachtig. Een bijzondere illustratie vind ik die bij het verhaal Ode aan het leven, vanwege de levendige sfeer. Ik vind het leuk hoe Claire speelt met vormen, zoals in dit geval lampionnen. De foto’s van Tina Sosna die je ook in het boek vindt, sluiten goed aan bij die sfeer: ze legde van die heerlijke, zomerse momenten vast.

Zelf heb ik nog geen plannen voor deze zomer, maar ik hoop er veel op uit te gaan met ons kampeerbusje. Zodra we daarmee wegrijden, heb ik al een vakantiegevoel.”

De Flow Vakantiebox 2021 komt net iets later

De Flow Vakantiebox zou verschijnen op 15 juni, maar is helaas vertraagd en verschijnt waarschijnlijk in de week van 28 juni. We houden je online op de hoogte en via onze nieuwsbrief.

Hier lees je wat er allemaal in de nieuwe Flow Vakantiebox 2021 zit.

Krijg je de nieuwsbrief nog niet? Je kunt je hier aanmelden.

In onze webshop kun je nog veel meer edities bestellen, waaronder de laatst verschenen Flow.

Fotografie Rachel Vieth