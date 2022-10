Wat zijn we blij: School of Flow is er!

Zelfontwikkeling en creativiteit. Daar zijn we in ­gespecialiseerd bij Flow. Daarom bedachten we iets waarmee je verder kunt dan ‘alleen’ lezen: online aan de slag met inzichten en (levens)lessen uit Flow. We presenteren: School of Flow.

Heb je ook behoefte aan vertraging? Meer rust? Wil je beter voor je mentale gezondheid zorgen? Vaker creatief zijn? Vanaf nu kun je bij Flow online trainingen volgen. De eerste, Een week voor jezelf, is nu beschikbaar. En de tweede, helemaal in het teken van creativiteit en papier, is te volgen vanaf begin november.

In een afgeschermde leeromgeving heb je toegang tot jouw training(en). Daar vind je lessen met animatievideo’s, uitleg voor DIY’s, audiomeditaties, een digitaal werkboek en meer.

Een week voor jezelf

Vaak zorgen we goed voor de mensen om ons heen, maar vergeten we onszelf. Zijn we mild voor de ander, maar beoordelen we onze eigen fouten en imperfecties des te strenger. Rennen en vliegen we maar door en voelen ons schuldig als we even niets doen.

In deze training ga je zorgen voor jezelf. Je neemt de tijd om je af te vragen hoe het eigenlijk met je gaat, last rust- en reflectiemomenten in, kijkt naar je automatische patronen en leert minder kritisch te zijn naar jezelf. Kortom: deze week kom je op adem.

Met animatievideo’s van Flow-makers, inzichten van deskundigen, audiomeditaties en een digitaal werkboek.

Vanaf november: Paper love

Vanaf november kun je meedoen met de training Paper love, waarbij je gaat craften met papier uit het nieuwe Flow Book for Paper Lovers.

Dit jaar maken we alweer onze tiende Book for Paper Lovers, waarmee we onze liefde voor papier vieren.

Flow-crafters Erika Harberts (Mikodesign) en Lisa Manuels (Elle Aime) bedachten samen acht projecten om met het papier uit het Book for Paper Lovers aan de slag te gaan, zoals een mini-schrift en een opbergmapje. In acht video’s krijg je stap voor stap uitgelegd hoe je deze paper goodies maakt.

Je kunt de lessen in je eentje volgen, maar kunt ook een crafternoon of craft night organiseren en met een groepje vrienden aan de slag gaan.

Deze cursus is te koop vanaf begin november. Hier vertellen we je er meer over.

Illustratie Clare Owen Fotografie Lisa Manuels