Wil je meedenken over Flow? Meld je aan voor ons panel

Bij Flow zijn we benieuwd naar de mening van onze lezers. Je kunt je daarom nu inschrijven voor ons panel.

Vind je het leuk om zo nu en dan mee te denken over Flow? En over andere tijdschriften en kranten die worden uitgegeven binnen onze uitgeverij, DPG Media? Door je aan te melden voor het DPG Mediapanel, kun je je mening geven over onze nummers en specials, over de website of het aantal advertenties of over onderwerpen waar we over (kunnen) schrijven.

Het onderzoeksteam van DPG Media benadert onze panelleden maximaal eens per maand om met ons mee te denken. Meestal via een vragenlijst online, en soms live – voor wie dat leuk vindt. Je wordt alleen gevraagd mee te denken over tijdschriften of kranten die je wel eens leest of waar je een abonnement op hebt.

Met de uitkomsten van het panel kunnen we onze nummers en onze website verbeteren. Zo kunnen Flow journalisten bijvoorbeeld aan de slag met verhalen over onderwerpen waar jij als lezer graag meer over wilt weten. Of gaan we aan de slag met nieuwe podcasts, onze website of nieuwe paper goodies.

Je kunt je hier aanmelden voor het DPG Mediapanel. In de vragenlijst kun je aangeven welke bladen je leest, Flow bijvoorbeeld.

Benieuwd hoe we Flow maken? Dit gebeurt er allemaal achter de schermen.

Fotografie Floor van Koert