Ze illustreert erover, maar hoe pakt Maggie het leven zelf anders aan?

Maggie Stephenson maakte alle illustraties voor de Flow Agenda 2022 en de Flow Scheurkalender 2022. Beide staan vol tips, quotes en inzichten over hoe het leven anders kan. Hoe pakt Maggie dit zelf aan?

Kleine stapjes

Illustrator Maggie Stephenson leerde zelf dat het leven soms anders kan, en dat dat vaak in kleine stapjes gaat:

“Ik geloof heel erg in kleine veranderingen en die opbouwen tot nieuwe gewoontes, in plaats van grote aanpassingen doen die moeilijk vol te houden zijn. Op persoonlijk vlak ben ik me de afgelopen tijd meer gaan richten op selfcare, en dan vooral de simpele dingen. Meer water drinken, minder tijd achter schermen doorbrengen en meer buiten zijn.

Maar ook meer moeite doen om vrienden en familie op te zoeken door bijvoorbeeld etentjes samen te plannen. Stap voor stap deze kleine veranderingen toepassen, leveren me zo veel op. Ik laat los waar ik geen invloed op heb, terwijl het me tegelijkertijd het gevoel geeft meer controle te hebben over mijn eigen leven. Juist kleine wijzigingen hebben een enorm positieve invloed op je leven.”

Flow Scheurkalender en Agenda 2022

In de Flow Scheurkalender en Agenda vind je tips om het leven anders aan te pakken. Wat minder gehaast bijvoorbeeld, of minder volgens de geijkte paadjes. Minder een sleur of juist wat simpeler. En je kunt elke dag beginnen.

Tekst Ilse Savenije Fotografie scheurkalender Rachel Vieth Illustraties Maggie Stephenson