14 tips voor het leiden van een vrijer leven

Kunnen we onze herwonnen vrijheid nog iets groter maken? Groter zelfs dan ze ooit was? De Britse schrijver Tom Hodgkinson geeft in het boek How to be free een paar vrolijkdwarse tips voor een vrijer leven.

14 tips voor een vrijer leven

Pak de fiets. Ga te paard. Vermijd de supermarkt. Stop met shoppen. Steek de schop in de grond. Verbouw je eigen groenten. Rijk worden hoeft niet. Maak compost. Bak je eigen brood. Maak muziek. Leer de ukelele spelen. Omhels schoonheid. Wees creatief. Be merry.

Meer lezen?

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Michael Baldovin/Unsplash.com