Vervelende gevoelens en gedachten toelaten met ACT (+2 boekentips)

Vervelende gevoelens en gedachten toelaten, en ondertussen leven zoals je dat het liefst wilt. Dat leert ACT, een populaire psychologische methode die staat voor ‘acceptance and commitment therapy’.

De A staat voor acceptatie van lastige overtuigingen en emoties, en de C voor ‘commitment’ (toewijding) aan wat jij waardevol vindt. Het zijn die twee sporen die samen tot een vitaler leven leiden.

Uit evenwicht

“Met ACT leer je onhandige gewoontes herkennen, en je gaat kijken of ze je op de lange termijn helpen om te leven zoals jij dat wilt,” zegt systeem- en ACT-­therapeut Denise Matthijssen. Ze geeft therapie aan jongeren en volwassenen en leidt collega’s op in ACT. Ook schreef ze er meerdere boeken over.

“We zijn soms behoorlijk uit evenwicht,” zegt ze. “We doen te veel wat we eigenlijk niet willen doen of juist te weinig wat we wel willen doen. Misschien steek je te veel tijd in je werk en te weinig in het verbeteren van je relatie. Misschien steek je enorm veel tijd en energie in anderen en te weinig in jezelf; misschien schuif je alles voor je uit en pak je te weinig daadkrachtig aan. Misschien richt je je te veel op bevestiging en erkenning van anderen, en doe je te weinig wat je zelf wilt.”

ACT in balans – Doen wat werkt voor jou in een maakbare wereld

Denise Matthijssen schreef samen met Els de Rooij het boek ACT in balans. ACT in balans is een programma voor persoonlijke ontwikkeling. Het is gebaseerd op de acceptance and commitment therapy. Met dit praktische boek vol tips en oefeningen leer je in zeven stappen meer balans in je leven te creëren, energie te steken in wat je écht belangrijk vindt, en je energie niet te laten wegvloeien met activiteiten die niet passen bij hoe jij wilt zijn.

ACT your way – Doen wat werkt voor jou

Daarnaast maakte Denise Matthijsen samen met Denise Bodden en Els de Rooij ACT your way. In 4 blokken kun je ontdekken wat je meer wil doen, hoe je kan omgaan met lastige situaties en jouw gevoeligheden. Je doet stap voor stap ervaring op in het volgen van je eigen weg in opleiding/werk, relaties, vrije tijd en zorg voor je gezondheid.

