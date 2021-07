4 inzichten over vrijheid die je aan het denken zetten

Kunnen we onze herwonnen vrijheid nog iets groter maken? Groter zelfs dan ze ooit was? Journalist Annemiek Leclaire zoekt het uit in Flow 6 en verzamelt 4 inzichten om over na te denken.

Tijd

School- en werktijden, treintijden, sportlessen, files, vergaderingen, deadlines, sociale afspraken, vieringen: de klok bepaalt een groot deel van ons leven. Tijd is schaars, en haast maakt vaak de dienst uit. Zijn er draadjes in jouw web die wat losser zouden kunnen?

Stressvrij plezier

Dat wat we ver zochten, moeten we nu dichtbij vinden. Small treats als een fijne badolie of een lunch buiten de deur op een doordeweekse dag kunnen je een gevoel van vrijheid geven. Wat zijn jouw momenten van stressvrij plezier?

Opluchting

Is hoe we ontspannen niet soms een enigszins onvrije afleiding voor een enigszins onvrij leven, vraagt Annemiek Leclaire zich af in Flow 6. En is dat niet de opluchting die zo veel mensen voelden toen een deel van hun activiteiten wegvielen: even rust? Waar was jij het afgelopen jaar opgelucht over?

Vergrootglas

Vrijheid is óók: kunnen doen wat voor jou ten diepste van waarde is. Leg je werk, je woonplaats, je relatie, je hobby’s en vriendschappen eens onder een vergrootglas. Geven ze jou een gevoel van plezier, liefde en vooral betekenis?

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Florian Hahn/Unsplash.com