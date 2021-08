5x inzichten over trauma

Trauma is niet wat je overkomt, maar je emotionele reactie erop, leren we in de documentaire The wisdom of trauma. Veel mentale problemen zoals depressie of verslaving, komen dan ook voort uit trauma. Journalist Eunice Frijde bekeek de film en deelt haar inzichten.

De documentaire The wisdom of trauma draait om het levenswerk van de Hongaars-Amerikaanse arts en verslavingsdeskundige, Dr. Gabor Maté. Hij roept op tot een compassievolle benadering van verslaving, zowel bij onszelf als bij anderen. Veel mentale problemen, zoals angststoornissen, depressies en verslavingen, worden veroorzaakt door trauma. De documentaire laat de verschillende gezichten van trauma zien, met ingrijpende verhalen van verschillende mensen uit de Verenigde Staten.

Alleen zijn met je pijn

Trauma kan volgens Maté al ontstaan bij een kind dat stelselmatig wordt genegeerd als hij huilt: omdat hij alleen is met zijn pijn, niet omdat hij pijn lijdt. Kinderen die alleen zijn met hun pijn worden volwassenen met een trauma, stelt hij. In onze samenleving zijn we dan ook onnodig hard voor bijvoorbeeld verslaafden, veroordeelden of dak- en thuislozen. In plaats van met de vinger te wijzen, dienen we te vragen: wat is er met deze mensen gebeurd? Dat zorgt voor medemenselijkheid.

5 inzichten uit The wisdom of trauma

Trauma is niet wat je overkomt. Trauma is wat er vanbinnen gebeurt, als gevolg van wat er met je is gebeurd. De hamvraag die je dient te stellen bij een verslaving is daarom niet: waarom de verslaving, maar: waarom de pijn? Er is een pijn die men probeert te ontvluchten. Los je dat trauma op, pas dan los je de verslaving op. Depressie of andere mentale problemen kunnen worden gezien als falen. Maar soms lijkt het tegenovergestelde waar. Wanneer je op zoek gaat naar de kern, naar het trauma, kan een depressie je helpen jezelf beter te leren kennen en emoties op een dieper niveau te doorleven. Mensen met een trauma staan niet in verbinding met zichzelf. Ze durven niet langer te voelen of te luisteren naar hun intuïtie. Ze zijn hun authenticiteit kwijt. Sommige gezondheidsklachten en ziekten zijn normale reacties op abnormale omstandigheden. We onderdrukken wie we echt zijn om in de maatschappij te passen. De emotionele stress die hiermee gepaard gaat, tast ons zenuwstelsel en immuunsysteem aan. Bij de behandeling van patiënten dienen artsen zich af te vragen: waarom treedt deze ziekte op dit moment bij deze persoon op? Hiermee pleit Maté voor een meer holistische benadering in de gezondheidszorg.

