6 vormen van liefde volgens de oude Grieken

Vaak verwachten we bij onze partner alles te vinden wat we nodig hebben. En dat knaagt. Misschien zouden we een voorbeeld kunnen nemen aan de oude Grieken, die op een andere en bredere manier naar de betekenis van liefde keken.

In plaats van al je verlangens op één partner te richten, onderscheidden ze zes vormen van liefde in relatie met verschillende soorten mensen – familie, vrienden, vreemden, maar ook jezelf. Een van die vormen, philia – wat vriendschap of kameraadschap betekent – waardeerden de oude Grieken zelfs meer dan eros, seksuele hartstocht, omdat die laatste gepaard ging met een verlies aan controle dat hen bang maakte.

Deze zienswijze kan troost bieden, schrijft de Australische filosoof Roman Krznaric. Want door in kaart te brengen in hoeverre deze zes vormen van liefde in je leven aanwezig zijn, zou je kunnen ontdekken dat je meer liefde krijgt of ervaart dan je denkt.

De oude Grieken over liefde

1. Eros: vertegenwoordigt het idee van seksuele hartstocht en verlangen.

2. Philia: diepe vriendschap of kameraadschap.

3. Ludus: speelse liefde, flirten.

4. Agape: liefde voor ‘iedereen’. Later in het Latijn vertaald als caritas: ons woord voor liefdadigheid.

5. Pragma: een volwassen, realistische liefde die je vaak ziet bij stellen die al lang bij elkaar zijn. Het tonen van geduld en tolerantie en compromissen sluiten om de relatie in de loop van de tijd te laten werken.

6. Philautia: zelfliefde.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Ulvi Safari/Unsplash.com