De verhalen van Winnie de Pooh zijn echt niet alleen voor kinderen bedoeld. Schrijver A.A. Milne heeft het boek vol levenslessen gestopt.

Als kind vonden we de boeken al zo fijn, maar eigenlijk kunnen we ze pas écht waarderen nu we oud genoeg zijn om de verborgen lessen te begrijpen. Die lessen doen een beetje denken aan het taoïsme, een Chinese filosofie die ons onder andere leert om wat meer met de stroom mee te gaan. Minder forceren en meer loslaten. De verhalen uit Winnie de Pooh komen zelfs zo overeen met deze filosofie, dat er een boek over verschenen is: De tao van Poeh.

7 lessen die we leerden van Winnie de Pooh

Doe wat vaker even niets

‘Don’t underestimate the value of Doing Nothing, of just going along, listening to all the things you can’t hear, and not bothering.’ Of: ‘People say nothing is impossible, but I do nothing every day.’ De gele beer leert ons hier dat we wat meer de tijd mogen nemen om niets te doen. Want pas als we niets doen, kan ons hoofd een beetje opgeruimd worden. Komt er ruimte vrij voor nieuwe dingen en voor creativiteit.

Wees dankbaar voor wat je hebt

In een van de verhalen is Eeyore jarig. Winnie de Pooh en Piglet willen hem een pot met honing en een ballon geven, maar uiteindelijk is de honingpot leeg en de ballon kapot. Toch is Eeyore blij met de cadeaus waar hij eigenlijk niets mee kan, omdat het om de intentie gaat en niet om de spullen zelf. Eeyore laat hier zien dat we dankbaar mogen zijn voor wat we wél hebben, en dat het vaak niet gaat om de spullen zelf maar om de boodschap daarachter.

Emoties zijn er om gevoeld te worden

”How do you spell ‘love’?’ – Piglet

‘You don’t spell it… you feel it.’ – Pooh’

Deze bekende quote leert ons dat emoties gevoeld mogen worden. Pas als we ze toelaten, kunnen we ze beter begrijpen.

Er is geen haast

‘Rivers know this: there is no hurry. We shall get there some day.’ Geduld hebben en erin geloven dat we uiteindelijk daar komen waar we willen zijn. Deze quote uit het boek leert ons om wat minder haastig door het leven te gaan.

Je bent goed zoals je bent

In één van de verhalen zegt Knorretje: ‘The things that make me different are the things that make me ME.’ Oftewel: Dat wat je anders maakt, maakt je juist uniek. We hoeven onszelf niet te veranderen om genoeg te zijn.

Ga bewust om met de tijd die je hebt

Volgens schrijver A.A. Milne (en Winnie) kun je tijd niet besparen. Je kunt het alleen spenderen, en dat kun je op een wijze of minder slimme manier doen: ‘You can’t save time. You can only spend it; but you can spend it wisely or foolishly.’ Deze quote leert ons dat we bewust om kunnen gaan met de tijd en energie die we hebben.

Leef wat meer in het nu

”What day is it?’ asked Pooh.

‘It’s today,’ squeaked Piglet.

‘My favorite day,’ said Pooh.’

Of te wel, als elke dag ‘vandaag’ is, en ‘vandaag’ je favoriete dag is, dan leef je altijd in het nu en ben je minder bezig met het verleden of de toekomst.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Mel Poole/Unsplash.com