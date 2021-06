7 tips om je ideeÃ«n te laten groeien, uit Een boekje vol geluk

We schreven al eerder over Een boekje vol geluk. Soms zitten we vol met ideeën, maar weten we even niet wat we ermee aan moeten. Petra van Dreumel geeft in haar boek houvast en deelt tips om je ideeën te laten groeien.

Schrijf je ideeën op wanneer ze bij je opkomen, bijvoorbeeld in een mooi notitieboekje. Visualiseer hoe het zou zijn als dit idee werkelijkheid zou worden. Hoe voel je je daarbij? Stel je oordeel uit. Misschien kan het wél. Geef al je ideeën de ruimte om te groeien. Dan kun je daarna het meest vruchtbare idee kiezen. Stel vragen. Wat is er mogelijk, wat geeft dit mij, wat is hiervoor nodig? Je bent nooit uitgeleerd. Wie weet wat een nieuw inzicht je kan brengen. Bedenk redenen om iets wél te doen. Misschien is het al de moeite waard!

Meer lezen?

We schreven al eerder over Een boekje vol geluk.

Een boekje vol geluk wordt uitgegeven door de Boekerij. Je kunt het hier bestellen.

Hier vind je de website van Petra van Dreumel.

Lees meer boekentips op onze boekenpagina.

Fotografie Rachel Vieth