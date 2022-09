Voor als ‘gelukkig zijn’ bij jou niet vanzelf gaat: 5x tips die kunnen helpen

‘Bekijk het van de zonnige kant’ lukt niet iedereen. Soms kun je het gevoel hebben dat ‘gelukkig zijn’ niet zo voor jou is weggelegd. Hoe zit dat? En hoe kun je je als niet-zo-optimist toch happy te voelen?

Die eeuwige optimisten, de mensen die vrolijk door het leven gaan en alles rooskleurig inzien. Het kan jaloersmakend zijn als je zelf niet zo’n positivo bent. Maar maak je geen zorgen; er is niets mis met je. Het zit bij sommige mensen gewoon minder in hun natuur dan bij anderen, volgens dit artikel van HLN.

Is geluk dus wel maakbaar?

Misschien hoor of lees je ook weleens dat geluk niet maakbaar is. Dat is deels waar, volgens gelukspsycholoog Josje Smeets. ‘Vijftig procent van ons welzijn is genetisch bepaald,’ vertelt ze, ‘Heb je een oma die depressief was, dan is de kans reëel dat je met een lager geluksniveau werd geboren dan iemand bij wie die aanleg niet in zijn DNA zit.’ Maar dat betekent volgens de gelukspsycholoog niet per definitie dat je minder happy bent, je zult er alleen iets harder voor moeten werken.

Daarnaast schatten mensen hun levensomstandigheden bepalender in dan dat ze zijn, volgens Smeets. ‘Met een andere baan of meer geld, zou ik gelukkiger zijn, denken mensen vaak. Maar slechts tien procent van ons geluk wordt bepaald door die levensomstandigheden.’ De échte geluksremedie zit in onze mindset, volgens Smeets: ‘Is je dag om zeep omdat je vriendin een afspraak afzegt of zie je het juist als een kans omdat je extra vrije tijd hebt? Bijna de helft van ons welzijn wordt tussen onze oren bepaald.’ Gelukkig (want dat woord had je nog niet vaak genoeg gelezen) kun je die mindset trainen, net als een spier. En zo doe je dat, volgens deze geluksexperts:

Wat meer gelukkig zijn: 5x tips

De drie goede dingen-methode

Schrijf een week lang elke avond drie dingen op die je positief vond aan je dag, en je specifieke rol daarin. ‘Dat gaat in het begin altijd moeizaam,’ vertelt docent positieve psychologie Griet van Vaerenbergh. ‘Maar uiteindelijk word je getraind om oog te hebben voor de kleine gelukjes.’ Wees sociaal

Misschien lastig als je introvert bent of gewoon niet zo gek op gezelschap. Maar het kan ook kort en krachtig, volgens Josje Smeets: ‘Onderzoek toont aan dat al na zestig seconden oogcontact – live, niet via Teams – onze hersenen oxytocine aanmaken, het knuffelhormoon.’ Daarbij zorgt contact met vrienden, familie en collega’s voor langetermijngeluk, in tegenstelling tot het kortetermijngeluk van een like op Instagram of appje van een vriendin. Beweeg

Daar is-ie weer. De ‘je moet vaker sporten’-tip. Misschien een open deur, maar volgens Smeets is het de enige, wetenschappelijk bewezen manier om vier verschillende gelukshormonen in ons brein tegelijkertijd te activeren. ‘Vooral mensen die ’s ochtends bewegen, minimaal dertig minuten aan één stuk, hebben er het meeste baat bij. Want die gelukshormonen blijven twaalf uur lang actief in ons systeem.’ Misschien heb je niet per se zin om vlak voor je werk nog aan een ingewikkelde work-out te beginnen, maar een stevige wandeling van een half uur telt ook. De gelukswijzer

Volgens de gelukspsycholoog kunnen we vaak niet goed inschatten waardoor we ons happy voelen. Maar dat is juist cruciaal om keuzes te maken waar je blij van wordt, volgens Smeets. Om meer inzicht te krijgen in je geluksniveau en -factoren, ontwikkelde ze de Gelukswijzer. Hiermee kun je je ‘score’ vergelijken met anderen en objectiever beoordelen hoe gelukkig je bent. Dit kan je volgens Smeets helpen om een eventueel vertroebeld beeld op je welzijn bij te stellen. Dankbaarheid

Weer zo’n tip die je misschien al vaker hebt gehoord of gelezen, maar volgens Smeets is het een heel simpele manier om je genotscentrum te trainen: ‘Bedenk elke avond voor het slapengaan twee dingen waar je dankbaar voor bent. De loving kindness-meditatie kan hierbij helpen. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat dit na acht weken elke avond doen, bepaalde stukjes in het brein doet oplichten.’ Zo kan geluk dus wel toch een beetje ‘maakbaar’ worden.

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron HLN Fotografie Kayle Kaupanger/Unsplash.com