Ben jij een vakantieplanner of ga je op de bonnefooi?

Managing editor Maaike heeft een wel heel unieke voorbereiding op de vakantie, en dat is geen enkele voorbereiding. Behalve het vakantieland kiezen, dan.

Er is best veel wat ik kan: dingen voor elkaar boksen, mogelijkheden zien, creatief zijn. Maar een vakantie boeken is niet mijn forte. Want wat is de beste bestemming? Waar willen we nou echt heen, wat willen we ondernemen, gaan we treinen, met de auto of toch maar vliegen en wordt het een appartement, hotel of misschien zo’n ingerichte tent op een camping?

Ik kan, niet overdreven, maandenlang scrollen op internet. Suriname, of Zuid-Amerika, hoe cool zou dat zijn! Maar hm, ook best prijzig. Naar Griekenland waren we vorig jaar al, maar iets zonnigs zou wel lekker zijn. Er moet in elk geval gezwommen kunnen worden, in de zee welteverstaan, het zou leuk zijn als de jongens het er naar hun zin hebben, mijn vriend en ik willen graag cultuur meepikken maar een beetje rust, groen en ruimte zou ook fijn zijn.

Op de bonnefooi

Mijn oplossing: ik stel de beslissing uit. Of het echt een aanrader is weet ik niet, want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het wat nadelen heeft. Van voorpret hebben mijn kinderen nog nooit gehoord, want als hun vrienden opsommen waar ze de zomer heengaan sputteren zij: ‘ze weten het nog niet precies’. En je moet accepteren dat er maandenlang iets knaagt vanbinnen, want je weet dat die beslissing ooit genomen moet worden, en liefst nog deze eeuw.

He ho, let’s go

Maar voordelen zijn er ook. Zo kun je spontaan te werk gaan, iets waar ik nogal heel erg erg van hou. Het geeft een springerig gevoel van leven, zo van he ho, let’s go, we zien wel waar we terecht komen. De wind heeft ons al op heel wat bijzondere plekken gebracht, die we vooraf, vanaf onze scrollbank, nooit hadden kunnen bedenken.

Nog een voordeel: vinden we er niks aan, dan pakken we ons boeltje en gaan we flux weer verder. Zelf herinner ik me één totaal mislukte vakantie aan de Belgische kust, als mopperende puber op een stomme camping, in de stromende regen. Nooit hebben twee weken zo lang gevoeld. Dat probleem hebben wij niet, want wij verkassen, als een soort zwervers-de-luxe. Met al die verschillende ervaringen naast elkaar lijkt de vakantie wel dubbel zo lang. En dat is, in dit geval, a good thing.

P.S. Morgen gaan we. Naar Kroatië, die beslissing is zowaar gevallen. Nooit eerder geweest, met veel groen, azuurblauwe zee en cultuur. Nu nog even op zoek naar onze eerste stop.

Meer lezen