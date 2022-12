Wat kun je doen (en laten) om beter voor jezelf te zorgen?

Lisanne volgt de training Een week voor jezelf en schrijft een week lang over haar inzichten. Dag 2: zorgen voor jezelf.

Een week lang de tijd nemen om aan jezelf te werken. Om goed voor jezelf te zorgen en stil te staan bij je automatische patronen en dat wat je gelukkig maakt. Wanneer doe je dat nou? Vrij weinig, als ik voor mezelf spreek. Ik ben zo iemand die alsmaar doorgaat, stiekem vindt dat ik nog harder moet rennen en altijd maar bezig moet zijn. Moet ja, want stilstaan is geen vooruitgang. Toch?

Die overtuiging – en de bijbehorende patronen – neem ik deze week haarfijn onder de loep tijdens Mijn week voor mezelf. En dag twee staat in het teken van goed voor jezelf zorgen.

Start je dag met jezelf

Ondanks dat ik vond dat ik vanochtend direct aan m’n to-do-lijst moest beginnen (ik was immers al later gestart dan normaal), was ik het nu toch echt aan mezelf verschuldigd om dat dus juist niet te doen. Om eerst even de tijd te nemen om m’n dag goed te starten. Een moment voor mezelf.

Hoe? Met de opdracht van gister. Inchecken bij mezelf en stilstaan bij hoe ik me voel en wat ik nodig heb. Want zoals ik gister zelf zei: het maakt niet uit hoeveel tijd je hebt, het belangrijkste is dat je het doet.

Check dagelijks bij jezelf in

En dus tikte ik vanochtend ijverig een half kantje vol over hoe ik me voelde en wat ik nodig had. En wederom verbaasde ik me over wat vijf minuten en drie simpele vragen al kunnen losmaken.

Het is ten eerste een kort moment van bezinning en ten tweede brengt het je fijne inzichten om je dag mee te starten. Mijn inzicht? Dat je de dag veel beter start door eerst kort aan jezelf te denken alvorens je je stort op al je to-do’s.

Eén ding is zeker: morgen weer.

Let op je telefoongebruik

Na de korte check-in ging ik door met de les van vandaag. Die begint met een confronterend onderwerp: telefoongebruik. Eerlijk is eerlijk, ik spendeer aardig wat tijd op dat kleine, handzame ding en heb er nogal moeite mee om die uren in te perken.

En dat terwijl onze hersenen overuren maken door al die prikkels. Het geeft ons het idee dat we altijd iets moeten. Dit daagt het stresssysteem in onze hersenen constant uit, waardoor we maar moeilijk ontspannen.

Met als resultaat? We worden nerveuzer, angstiger en vergeetachtig. De oplossing? De stilte opzoeken en je eigen aandacht beter reguleren. En dus leg ik m’n telefoon – ietwat onwennig – uit het zicht en spreek ik met mezelf af dat ik alleen tussen de middag en vanavond even op m’n telefoon mag.

Op wat noodzakelijk appjes en mailtjes na, lukt dat me verbazingwekkend goed. Met als resultaat? Een schermtijd van één uur en zeven minuten. Ik ben een tevreden mens. Zeker als je het afzet tegen m’n schermtijd van gister (ahum – drie uur en 43 minuten.)

Neem je piekergedachten onder de loep

Het volgende thema is piekeren. Wederom mij niet vreemd. Ik wil niet zeggen dat ik het equivalent ben van piekeren, maar mijn gedachten hebben me in het verleden al in heel wat gekke bochten gewrongen waar ik maar lastig uit kwam.

Piekeren is m’n onbedoelde hobby. Het is daarom fijn om weer eens bewust stil te staan bij de gedachten die ik heb. Om deze uit te dagen, te ontleden en mezelf af te vragen in hoeverre ik er iets aan heb (spoiler: dat antwoord is ‘niks’).

Vervolgens sluit ik de les af met een korte meditatie van bewustzijnscoach Karin Hoens. De stem van Karin leidt me rustig door een verhaal dat me helpt om in te zoomen op mijn stress-triggers en wat daarachter schuilgaat.

Ik merk op dat mijn stress vaak te maken heeft met de verwachtingen en meningen die anderen hebben van of over mij. Best interessant als je je beseft dat juist dát iets is waar je precies geen invloed of controle over hebt. Daar kun je je wel druk om maken, maar daar schiet je dan precies niks mee op.

Inzicht van vandaag

Loesje sloeg de spijker ooit angstvallig goed op de kop: ​​piekeren is de verkeerde kant op fantaseren. Dat besef ik me na deze les weer eens al te goed.

Wat nu als je elke keer als je in negatieve gedachten verzinkt, besluit de andere afslag te nemen? Om de goede kant op te fantaseren? Wat als het wél lukt? Wat als ze je wél goed vinden? Wat als je wél aan alle verwachtingen voldoet?

Dat voelt aan het begin misschien onwennig – je bent immers gewend om verkeerd te fantaseren. Maar hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. Let the good thoughts grow, en een wereld aan mogelijkheden vouwt zich voor je open.

Wil jij ook een week voor jezelf?

In de training Een week voor jezelf ga je zorgen voor jezelf. Je neemt de tijd om je af te vragen hoe het eigenlijk met je gaat, last rust- en reflectiemomenten in, kijkt naar je automatische patronen en leert minder kritisch te zijn naar jezelf. Kortom: deze week kom je op adem. Hier lees je er meer over.

Tekst Lisanne van Marrewijk