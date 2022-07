Bezoek 16 juli het eerste mindfulness festival van Mindful Fundament

Voor als je benieuwd bent naar mindfulness en er graag een rustig dagje op uit gaat: Mindful Fundament organiseert op zaterdag 16 juli het eerste mindfulness festival, en het is helemaal gratis.

Tussen 10:00 uur en 16:00 uur kun je je onderdompelen in de mindfulness bij Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders in Almere. Er is op deze dag van alles te doen. Zo kun je deelnemen aan verschillende workshops, zoals yoga nidra, mindfulness meditatie of een mindful wandeling.

Je kunt allerlei vragen stellen aan de trainers die aanwezig zijn en er is altijd plek om je even terug te trekken en een moment voor jezelf te pakken. Onder de festivaltent, bijvoorbeeld, of aan één van de picknicktafels in het gras. Het maakt niet uit of je een beginner bent of al een gevorderde, aan iedereen is gedacht.

De dag is gratis. Mocht je toch een bijdrage willen leveren, dan kan dat via een QR-code. Meer informatie over het mindfulness festival én het programma vind je op de website van Mindful Fundament.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Callum Shaw/Unsplash.com