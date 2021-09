Bij The Human Library leen je een persoon in plaats van een boek

Een mens en zijn verhaal lenen in plaats van een boek. Het kan bij The Human Library in onder andere Denemarken.

Je verdiepen in een mens in plaats van een boek, we zouden het best eens vaker mogen doen. The Human Library startte dit project om mensen en hun verhalen samen te brengen en taboes te doorbreken, in de hoop dat we leren om minder snel te oordelen. Personen die je normaal zo voorbij loopt op straat, spreek je nu juist aan. ‘Don’t judge a book by it’s cover’, staat er in koeienletters op de website.

Ieder ‘menselijk boek’ heeft een thema. Zo kun je iemand lenen met ADHD, met een verslaving of met autisme. Weer een ander persoon vertelt je graag over hoe het is om bipolair te zijn en je kunt ook het gesprek aan gaan met een dakloze. Want achter iedere stempel zit een mens, en door te luisteren en vragen te stellen leer je te kijken met andermans ogen.

Niks is raar, alles mag gevraagd worden

De boeken, of in dit geval de mensen, hebben zich vrijwillig opgegeven en zijn zich ervan bewust dat moeilijke vragen gesteld mogen worden. Niks is raar, alles mag, en dat zorgt voor een open sfeer en hopelijk ook een fijn en verhelderend gesprek.

Hoewel het hoofdkantoor in Denemarken zit, worden evenementen over de hele wereld georganiseerd. Zo’n evenement duurt meestal meerdere dagen, en tijdens die dagen kun je meerdere mensen en hun verhaal ‘lenen’. Op zondag 26 september vindt zelfs een online evenement plaats, waar ook jij aan mee kunt doen. Tijdens dit online evenement word je als lezer in groepjes geplaatst en kun je aan twee ‘boeken’ allerlei vragen stellen over hun thema.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash.com