Brenda van Osch schreef in Flow 7 over intermittent fasting, hoe gaat het nu met haar?

Journalist Brenda van Osch schreef in Flow 7 over hoe ze een maand lang intermittent fasting uitprobeerde. Acht uur normaal eten en de rest van de tijd vasten. Hoe gaat het nu met haar?

Hoe gaat het met je?

“Goed. Ik was met mijn partner naar La Gomera, een van de kleinere Canarische Eilanden. Je kunt daar vooral heel goed wandelen en dat hebben we dan ook gedaan. Prachtige tochten over ruige bergkammen. Zon, beweging en fijn gezelschap, mij kun je niet gelukkiger krijgen. Komende week ga ik naar Vlieland met mijn kinderen. Zwemmen in zee, ook zo heerlijk.”

Hoe is intermittent fasting nu nog een onderdeel van je leven?

“Eerlijk gezegd ben ik er de afgelopen weken wat minder strikt mee geweest. Ik heb me wel gehouden aan het laat ontbijten of brunchen, maar ’s avonds kwam er toch regelmatig een drankje of kaasje op tafel. Ik heb mezelf die ruimte bewust gegund in vakantietijd. Ik ben iemand die veel dingen wil in het leven en daar veel voor over heeft, maar er niet altijd veel voor wil laten. Zo heb ik bijvoorbeeld drie marathons gerend, maar zonder mijn hele leven maandenlang in het teken van trainingen te zetten. Ik deed wat ik kon, maar het moest wel leuk blijven. Zo ga ik ook om met intermittent fasting.”

Je vertelde in het verhaal dat je nog steeds een biertje drinkt, maar hoe past dit in het schema?

“Af en toe een biertje gaat prima samen met intermittent fasting. Je mag namelijk gewoon eten en drinken tijdens de uren dat je niet vast. Maar aangezien ik dat biertje doorgaans ’s avonds neem, ben ik dan eigenlijk aan het zondigen.”

En in het weekend?

“Dat ligt eraan hoe mijn weekend eruitziet. Als ik gewoon thuis ben, houd ik me aan het vasten, anders soms even niet.”

Er wordt vaak geschreven dat het niet goed is om niet te ontbijten. Hoe werkt dat? Kun je je minder goed concentreren?

“De vraag of het geen kwaad kan om niet te ontbijten heb ik ook voorgelegd aan de deskundigen die ik interviewde voor mijn verhaal. Het bleek een nogal ouderwetse kijk, die vooral gold toen we allemaal nog drie maaltijden per dag aten, en verder niets. Geen tussendoortjes.

Niet of laat ontbijten kan geen enkele kwaad. Sterker, het is goed voor je lichaam om z’n reserves aan te spreken. Ik heb tot mijn verbazing gemerkt dat ik prima functioneer zonder eten. Ik kan hardlopen en ik kan werken, zonder flauw te worden. Vaak ben ik zelfs extra helder in mijn hoofd. Dat is mijn grote les geweest van intermittent fasting: mijn lichaam kan met veel minder eten toe dan ik dacht. Ik heb niet continu brandstof nodig om overeind te blijven.”

Zijn er meer mensen in je omgeving die je voorbeeld hebben gevolgd?

“Een vriend deed al aan intermittent fasting. Hij is gedisciplineerder dan ik en voelt zich er erg lekker bij. Voor zover ik weet heb ik nog niemand weten te inspireren. Wel heb ik door mijn geëxperimenteer met veel vriendinnen en vrienden over eetpatronen en valkuilen gepraat. Een gezonde verhouding met eten is schaars, lijkt het, er wordt veel geworsteld.”

Interview Rachel Vieth Fotografie Brenda van Osch