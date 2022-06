Dagboek van een introvert #11: jarig zijn (en hoe het te ontwijken)

Online editor Bente van de Wouw komt in een wereld van extraverten uit de kast als introvert en schrijft erover (met een knipoog). Deze keer: jarig zijn (en hoe het te ontwijken).

Mijn verjaardag is in de zomer. Daarmee hebben mijn ouders me een enorme dienst bewezen – dank je wel pap en mam -, want het betekende in mijn basisschooljaren dat ik mijn verjaardag nooit in de klas hoefde te vieren.

Eén keer gebeurde het me dat mijn verjaardag net buiten de zomervakantie viel. Stond ik daar op de tafel met een gekke papieren muts op mijn hoofd, mijn tranen inhoudend terwijl tientallen kinderen naar me keken en voor me zongen. Het was de eerste keer dat ik kennismaakte met het concept ‘hel op aarde’.

Ga toch fietsen

Ook het geven van een kinderfeestje hoorde erbij en dat deed ik dus gewoon, maar zodra ik oud genoeg was om zélf te bepalen wat ik wilde op mijn verjaardag, piepte ik ertussenuit. Ging ik een weekendje weg naar het buitenland, vierde ik het klein met ouders en zus of vriendje. Wel drie keer ben ik jarig geweest in het vliegtuig – aan te raden – en vorig jaar ben ik zelfs in mijn eentje gaan fietsen.

Nog regelmatig wordt er aan me gevraagd of ik écht geen feestje wil. En als ik dan zeg dat ik liever een rondje rij op mijn tweewieler – alléen – of dat ik liever simpel een hapje wil eten – dan wordt er een beetje vreemd naar me gekeken. Zo gek als een deur, hoor ik ze bijna denken.

Een beetje gek

En zo heb ik me ook best een tijdje gevoeld. Waarom houd ik niet van kringverjaardagen? Waarom vind ik het zo ongemakkelijk om cadeautjes uit te pakken terwijl de gever indringend naar me kijkt? Waarom krijg ik al een paniekaanval bij het woord ‘surprise’ en hoezo sla ik mijn verjaardag soms het liefst over?

Blijkt dat het antwoord op al die vragen hetzelfde is: introvert. En dus niet: een beetje gek in haar hoofd. Of: verlegen. Of: anti-sociaal. Toch fijn om te weten dat je niet raar bent als je niet op een tafel wilt staan met een spotlight op je gezicht en een gekke muts op je hoofd. Een hele opluchting.

Tekst en fotografie Bente van de Wouw