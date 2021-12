De kwekerij: met workshops over het leven voor jongeren

Hoe word je eigenlijk volwassen in een wereld waarin je nauwelijks stilstaat? En hoe ga je om met de stress van keuzevrijheid en de enorme hoeveelheid aan mogelijkheden? Bij De Kwekerij in Amsterdam helpen ze jongeren verder met deze vragen.

Volgens De Kwekerij stelt de leefomgeving waar twintigers volwassen worden, vooral kennis en vaardigheden centraal. De dieperliggende vragen zoals ‘Wie ben ik?’ en ‘Hoe geef ik betekenis aan mijn leven?’ blijven onbesproken. Zonde, want volgens de organisatie zijn juist deze vragen zo belangrijk. Bovendien vinden ze dat er te veel druk op young professionals ligt, met te weinig ruimte voor kwetsbaarheid.

Dat moet anders, vindt De Kwekerij. Daarom organiseren ze onder andere bloeiklassen: sessies waarin je je met belangrijke thema’s in het leven gaat bezighouden, samen met andere jongeren, om zo te ontdekken wat je écht wilt.

De bloeiklassen

Tijdens zo’n bloeiklas bespreek je thema’s die verdergaan dan de dagelijkse praktijk: het leven, de liefde, relaties, vriendschap en identiteit. In die workshops blijf je niet hangen bij theoretische kennis, maar ga je ook actief aan de slag met ontregelende oefeningen in een experimentele setting.

Zo kun je op 8 januari de bloeiklas ‘Waarom willen we steeds iets nieuws’ volgen. Samen met socioloog Zygmunt Bauman ontdek je wat het belang van vastigheid is in een wereld waarin alles flexibel is geworden. Andere bloeiklassen die nog komen:

Wanneer is het ooit goed genoeg?

Wanneer is liefde goed genoeg?

Hoe ontdek je wat je wilt?

Wat verwacht jij van vriendschap?

Waarom is kwetsbaarheid ongemakkelijk?

Hoeveel speelruimte geef jij jezelf?

Hoe heeft je opvoeding je gevormd?

Hoe vind je rust in de drukte?

Naast bloeiklassen kun je ook een een-op-eensessie met een coach aanvragen. Heb je liever een langer traject met een groep, dan kun je je aanmelden voor het ontwikkelingstraject ‘De verdieping’.

Lees meer

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash.com