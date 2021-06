De ontsnappingsplek van Evi: een atelier vol vlinders

Fijn is het om je zo nu en dan terug te trekken in een ruimte vol groen. Student biologie Evi Rosa Dijkstra vertelt over de ontsnappingsplek die haar hoofd leegmaakt. “Al van jongs af aan heb ik een grote liefde voor de natuur, vandaar dat ik biologie ben gaan studeren in Leiden. En vandaar ook dat ik in mijn vrije tijd stillevens maak met opge­zette vlinders en linosneden van bloemen en planten. Dat doe ik in de oude kamer van mijn broer, die mijn moeder en ik veranderden in een atelier voor ons samen.

Het is heerlijk om zo’n ruimte te hebben waar je altijd naartoe kunt om dingen te maken. Vóór corona kwam ik daar veel minder aan toe. Ik reisde op en neer naar de universiteit, ontmoette veel mensen en maakte veel mee in mijn leven. Er was een boel reuring en ik verveelde me niet. Maar ineens zag ik niemand van mijn studie, dat is een stuk minder leuk.

In dit atelier kan ik focussen op iets waar ik altijd meteen blij van word en dat neemt stress weg. Het sleepte me wel door deze periode heen. Nu ik meer tijd heb om creatief te zijn, merk ik ook dat er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën. Als ik straks klaar ben met mijn studie, zou ik heel graag een jaar nemen om puur te focussen op mooie dingen maken en me daarin te ontwikkelen.”

Evi en vier andere mensen vertellen over hun ontsnappingsplek in Flow 4-2021.

Flow over de psyche & mental health.

Tekst Chris Muyres Fotografie Caroline Coehorst