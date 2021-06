De ontsnappingsplek van Jojanneke: plantenasiel op zolder

Fijn is het om je zo nu en dan terug te trekken in een ruimte vol groen. Huisarts Jojanneke Kant vertelt over de ontsnappingsplek die haar hoofd leegmaakt.

“Bij toeval las ik een keer iets over een plantenasiel, dat bracht mijn buurvrouw en mij op het idee om ook zoiets te beginnen. Ik doopte mijn Instagram­-account om tot Plantenasiel Voorburg en het explodeerde. We krijgen enorm veel aangeboden van mensen die verhuizen, het huis van een overledene leegruimen of planten gewoon niet meer willen.

Inmiddels staan er zo’n 350 planten in mijn huis. Op zolder heb ik er een kamer voor vrijgemaakt, met boeken uit de kringloopwinkel bij de hand met titels als Moment voor uw kamerplant. Ik merk dat de planten voor mij een manier zijn om mijn zinnen te verzetten, zeker ook in de hectiek van de afgelopen tijd. Als huisarts moet ik soms 24 uur bereikbaar zijn. Het is heerlijk om je aandacht dan even op iets totaal anders te richten, zoals een plant verpotten of stekken.

Op de dagen dat ik thuis werk, ga ik in mijn pauze standaard op zolder met de planten in de weer. Dat zijn rustmomenten die me goed doen. Ik heb weleens een videocall en als ik dan hier zit, vragen mensen: ‘Jeetje, waar ben jij? Wat een groene oase!’ Dan zien ze die wilde achtergrond, alsof ik in de natuur zit. En zo voelt het ook.”

Tekst Chris Muyres Fotografie Caroline Coehorst