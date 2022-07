Deze apps helpen moeders door moeilijke dagen

Er is nog zo weinig aandacht voor: de zwarte kanten van moeder zijn. Gelukkig zijn er deze apps voor de moeilijke dagen en momenten.

In een artikel van PZC lezen we dat één op de acht moeder postnatale klachten krijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut. Maar echt aandacht van zorgprofessionals is daar niet voor, ook niet in de technologische wereld.

Tijd om daar verandering in te brengen, vindt gezondheidsfuturoloog Koen Kas. Hij onderzoekt hoe nieuwe moeders beter begeleid kunnen worden met E-health. Hopelijk komen er steeds meer technologische hulpmiddelen, maar deze Nederlands- en Engelstalige apps zijn er volgens het PZC al.

3 apps voor kersverse moeders en hun mental health

Wellmom

Deze gratis app helpt je om tijdens en na je zwangerschap minder stress te ervaren. Zo kun je je stemming bijhouden in een soort dagboek en zijn er onder andere antipieker- en ademhalingsoefeningen.

How about mom

Nog een Nederlandstalige app waarin experts je helpen bij moeder zijn. De app bevat meer dan tweehonderd artikelen, heeft een symptomenchecker en je vindt er ook ontspanningsoefeningen. Extra leuk zijn de inspirerende quotes en challenges, zoals de imperfectie uitdaging.

Peanut

Geen mental health app, wel de Tinder voor moeders. Omdat ouderschap soms best eenzaam kan zijn, en het fijn is om er met andere moeders over te praten en te sparren. De app is er (tot nu toe) alleen in het Engels.

Tekst Bente van de Wouw Bron PZC